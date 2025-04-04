وزارة النفط تدعو لاجتماع عاجل لاستئناف مفاوضات تصدير نفط إقليم كوردستان

أعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، عن دعوتها لعقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية من أجل استئناف المفاوضات المتعلقة بتصدير النفط من إقليم كوردستان، مؤكدة سعيها لضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025.

وقالت الوزارة في بيان، إن “الحكومة العراقية اتخذت خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في إطار المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا في أقرب وقت ممكن”.

وأضافت، أن “الوزارة تعمل على ضمان الالتزام الكامل بتعديل قانون الموازنة، بما يتيح عودة انسيابية لتصدير النفط من الإقليم بالتنسيق مع شركة تسويق النفط (سومو) وبما يخدم المصلحة الوطنية”.

وأكدت الوزارة أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شدد على أن “أي عمليات بيع للنفط خارج الأطر القانونية ومن دون إشراف شركة سومو تعد تجاوزا على حقوق الشعب العراقي ومخالفا للدستور والقوانين النافذة”.

واختتم البيان بالدعوة إلى “ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحساسة والعمل المشترك لضمان عودة صادرات النفط بما يدعم الاقتصاد العراقي ويوفر الإيرادات اللازمة لموازنة الدولة”.

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