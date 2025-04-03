دانة غاز: الإنتاج التراكمي من كورمور تجاوز 500 مليون برميل مكافئ نفطي

أعلنت شركتا دانة غاز ونفط الهلال، بالشراكة مع ائتلاف “بيرل بتروليوم”، أن الإنتاج التراكمي من حقل كورمور في إقليم كوردستان تجاوز 500 مليون برميل مكافئ نفطي، في إنجاز وصفته الشركتان بـ المفصلي.

وفقاً للبيان الصادر اليوم الخميس 3 نيسان 2025، أن “دانة غاز ونفط الهلال حققتا إنجازاً مفصلياً ببلوغ الإنتاج التراكمي 500 مليون برميل مكافئ نفط في حقل خور مور، وتكشفان عن خطط كبيرة للنمو والتطوير”.

الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي في حقل خور مور بلغ 525 مليون قدم مكعب في أوائل آذار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 75% مقارنة بعام 2017. كما ارتفع إنتاج المكثفات إلى 15,200 برميل يومياً، بالإضافة إلى إنتاج 1,070 طناً من الغاز البترولي المسال يومياً.

محطة خور مور تغذي أكثر من 75% من محطات توليد الكهرباء في إقليم كوردستان، ويستفيد منها ما يربو على ستة ملايين عراقي في الإقليم ومحافظات أخرى في العراق.

البيان أكد أن الاستثمارات الكلية في المشروع بلغت حتى الآن 3.5 مليار دولار، وأسهمت في خلق ما يزيد عن 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ويشهد مشروع التوسعة الحالي “خورمور 250” تسارعاً في وتيرة العمل، ومن المتوقع إتمامه بحلول الربع الأول من عام 2026، ما سيزيد من القدرة الإنتاجية للحقل بأكثر من 50%.

وأضاف البيان أن “المؤسسة الأميركية لتمويل التنمية قدمت تمويلاً بقيمة 250 مليون دولار لتسريع مشروع التوسعة، مما أدى إلى تقليص الجدول الزمني للمشروع بعدة أشهر”.

الائتلاف أطلق برنامج تقييم جديداً لاستكشاف إمكانات هيدروكربونية إضافية في الحقل، تمهيداً للتخطيط لمراحل التطوير المستقبلية.

وأعلن شركاء “بيرل بتروليوم” الموافقة على استثمار أولي بقيمة 160 مليون دولار في حقل جمجمال، يشمل حفر ثلاث آبار وبناء منشأة اختبار، تمهيداً للبدء في إنتاج ما يصل إلى 71 مليون قدم مكعب قياسي يومياً بحلول عام 2026.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية