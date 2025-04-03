“يونامي” تدين الهجوم على احتفال أكيتو في دهوك

أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بشدة الهجوم الذي استهدف تجمعاً للمسيحيين الآشوريين في دهوك بإقليم كوردستان العراق أثناء احتفالاتهم بعيد “أكيتو”، رأس السنة البابلية الآشورية.

وذكرت البعثة في بيان اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، أنها تدين “بشدة الهجوم الذي وقع في 1 نيسان 2025، واستهدف تجمعاً للمسيحيين الآشوريين في دهوك أثناء احتفالاتهم بعيد “أكيتو”، رأس السنة البابلية الآشورية، والذي أسفر عن إصابة شخصين بجروح بالغة، وأفسد احتفالاً دينياً كان من المفترض أن يكون سلمياً وبهيجاً”.

ونقل البيان، عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة يونامي، محمد الحسان، إشادته بالاستجابة السريعة والفعالة من قبل السلطات العراقية، والتي أدت إلى إلقاء القبض على الجاني على الفور.

فيما عبّر عن استنكاره وإدانته، لهذا الفعل “الإجرامي الذي يُهدد روح التعايش والتسامح التي سعى العراقيون والسلطات العراقية جاهدين لإعادة بنائها والحفاظ عليها”، مطالباً السلطات العراقية بمحاسبة الجناة.

وقال الحسان: “في تضامننا مع المجتمع المسيحي الآشوري في هذه الظروف العصيبة، نود التأكيد على أن التنوع الديني والعرقي هما حجر الزاوية في النسيج الاجتماعي العراقي، ويجب صونه دائماً باعتباره مكوناً أساسياً لعراق مستقر وشامل”.

بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تُدين الهجوم على المسيحيين الآشوريين في دهوك بغداد، 3 أبريل/نيسان 2025 – تُدين بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بشدة الهجوم الذي وقع في 1 أبريل/نيسان 2025م، واستهدف تجمعاً للمسيحيين الآشوريين في دهوك بإقليم كردستان العراق أثناء… pic.twitter.com/lQlEebwpoq — UNAMI (@UNIraq) April 3, 2025

وكان شخص يحمل ساطوراً، قد هاجم يوم الثلاثاء الماضي، المسيحيين المشاركين في الاحتفال بعيد أكيتو في محافظة دهوك، مردداً هتافات مؤيدة لداعش، وأكد مجلس أمن إقليم كوردستان في وقت لاحق أن الشخص الذي ألقت الأجهزة الأمنية في دهوك القبض عليه فوراً، “يحمل الفكر الإرهابي” المنتمي للتنظيم.

وذكرت رئاسة إقليم كوردستان، في بيان لها، أنها “تتابع عن كثب” مع الأجهزة المعنية في إقليم كوردستان “الهجمة الإجرامية” التي استهدفت “مجموعة من المحتفلين بعيد أكيتو من مواطنينا المسيحيين، وأسفرت عن جرح اثنين منهم”.

وفي الوقت الذي أدانت فيه “هذه الجريمة بشدة”، طمأنت جميع الكوردستانيين أن “إقليم كوردستان سيبقى كما كان دائماً وطن التعايش والأمان والاستقرار لجميع مكوناته”.

وأضافت: “لن يُسمح بأي شكل بتخريب ثقافة التعايش وقبول الآخر والتسامح”، مؤكدة أن “المجرم سينال عقوبته القانونية”.

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