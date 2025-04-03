أبريل 04, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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الهجرة: تقديم المساعدات للمخيمات يعتمد على الموازنة المالية

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فى :أخبار عــامة, شؤون ايزيدية
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الهجرة: تقديم المساعدات للمخيمات يعتمد على الموازنة المالية

اكدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، أولوية الوزارة في تقديم المساعدات للنازحين.

وقال متحدث الوزارة، علي عباس، في تصريح {للفرات نيوز} أن :”تقديم المساعدات يعتمد بشكل أساسي على التخصيصات المالية في الموازنة”.
وأضاف، أن “الوزارة تقوم بإعداد برامج محددة للمساعدات، وعند وصول التخصيصات المالية يتم تنفيذ هذه البرامج”.
ومع ذلك أشار عباس، إلى أن “عدم تخصيص الأموال يسبب تأخراً في تنفيذ تلك المساعدات”، مؤكداً أن “خطط الوزارة جاهزة وتنتظر توفير السيولة المالية لتنفيذها”.

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