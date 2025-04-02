رئاسة إقليم كوردستان مُدينة استهدف المحتفلين بأكيتو في دهوك: لن يُسمح بتقويض ثقافة التعايش

أدانت رئاسة إقليم كوردستان “الهجمة الإجرامية المنكرة” التي استهدفت مجموعة من المواطنين المسيحيين خلال احتفالهم بعيد الأكيتو في محافظة دهوك، مؤكدة عدم السماح بأي شكل من الأشكال بتقويض ثقافة التعايش وقبول الآخر والتسامح.

وأصدرت رئاسة إقليم كوردستان، بياناً اليوم الأربعاء (2 نيسان 2025)، حول استهداف المحتفلين بعيد أكيتو في دهوك يوم أمس، والذي أسفر عن جرح اثنين من المحتفلين.

هاجم شخص يحمل ساطوراً يوم أمس المسيحيين المشاركين في الاحتفال بعيد أكيتو في محافظة دهوك، مردداً هتافات مؤيدة لداعش، وأكد مجلس أمن إقليم كوردستان في وقت لاحق أن الشخص الذي ألقت الأجهزة الأمنية في دهوك القبض عليه فوراً، “يحمل الفكر الإرهابي” المنتمي للتنظيم.

وذكرت رئاسة إقليم كوردستان، في بيانها، أنها “تتابع عن كثب” مع الأجهزة المعنية في إقليم كوردستان “الهجمة الإجرامية” والتي استهدفت “مجموعة من المحتفلين بعيد أكيتو من مواطنينا المسيحيين، وأسفرت عن جرح اثنين منهم”.

في الوقت الذي أدانت فيه “هذه الجريمة بشدة”، طمأنت جميع الكوردستانيين أن “إقليم كوردستان سيبقى كما كان دائماً وطن التعايش والأمان والاستقرار لجميع مكوناته”.

وأضافت: “لن يُسمح بأي شكل بتخريب ثقافة التعايش وقبول الآخر والتسامح”، مؤكدة أن “المجرم سينال عقوبته القانونية”.

أدناه نص البيان:

“تتابع رئاسة إقليم كوردستان عن كثب، مع الأجهزة المعنية في إقليم كوردستان، الهجمة الإجرامية المنكرة التي وقعت يوم أمس في دهوك واستهدفت فيها مجموعة من المحتفلين بعيد أكيتو من مواطنينا المسيحيين وأسفرت عن جرح اثنين منهم.

وبينما ندين هذه الجريمة بشدة، نطمئن جميع الكوردستانيين إلى أن إقليم كوردستان سيبقى كما كان دائماً وطن التعايش والأمان والاستقرار لجميع مكوناته، ولن يسمح بأي شكل بتخريب ثقافة التعايش وقبول الآخر والتسامح، وأن المجرم سينال عقوبته القانونية.

رئاسة إقليم كوردستان

2 نيسان 2025″

المصابان في الهجوم” یونیە خوشابا، 70 عاماً، من القوش، وفاردی إبراهیم، 18 عاماً، من الحمدانية

عيد أكيتو، أو عيد رأس السنة البابلية الآشورية، يحل في اليوم الأول من شهر نيسان.

في هذا العيد، كتقليد سنوي، تُقام مهرجانات وفعاليات متنوعة. واليوم، أثناء الاحتفال بهذا العيد في دهوك، هاجم شخص امرأة وشاباً وأصاب كليهما بجروح.

يمتد عيد أكيتو لمدة 12 يوماً، ويتضمن، بالإضافة إلى الرقص والدبكات، رحلات ونزهات، على غرار عيد نوروز. ويحتفل المسيحيون في إقليم كوردستان بهذا العيد منذ عام 1992.

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