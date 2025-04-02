الديمقراطي الكردستاني :نيسان سيكون شهراً حاسماً لتشكيل حكومة إقليم كردستان

أكد وفاء محمد كريم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، أن شهر نيسان سيكون حاسماً في تشكيل حكومة إقليم كردستان، حيث ستعقد الجلسة الأخيرة بين وفدي المكتب السياسي للحزب الديمقراطي والاتحاد الكردستاني لحسم توزيع المناصب الوزارية.

وأوضح كريم في تصريح لـ {الفرات نيوز}، أن “الخلافات الحالية تتركز على عدد الوزارات المخصصة لكل طرف، حيث يطالب الاتحاد الكردستاني بالحصول على 8 وزارات، بينما يصر الحزب الديمقراطي على استحقاقه الذي يتضمن 6 وزارات”.

وأشار إلى أن “الحكومة ستتشكل بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الكردستاني، بالإضافة إلى بعض الجهات الأخرى مثل التركمان والمسيحيين، فيما ستبقى الأحزاب الكردية الأخرى خارج العملية السياسية ولن تشارك في الانتخابات”.

وأعرب كريم عن “تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، مشيرة إلى أن إذا لم تشارك الأحزاب الأخرى في الحكومة، فإن المناصب ستكون كافية لتوزيعها بين الديمقراطي والاتحاد”.

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