(شاهد) إلحاق الاذى بها او صيدها خط أحمر.. الطيور والحيوانات البرية في أحضان طبيعة بارزان

أصبحت منطقة بارزان (نحو 165 كم شمال العاصمة أربيل) بالإضافة الى كونها واجهة سياحية مهمة تستقطب آلاف السائحين والزائرين في كل عام ، مثالاً بارزاً في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة بشكل عام للاهتمام بالبيئة وبالحياة البرية ، حيث ان إلحاق الاذى بالحيوانات البرية أوصيدها خط أحمر.

وقد أصبحت حماية البيئة ثقافة بين سكان المنطقة ، سواء كانت الغابات او الحيوانات البرية .

وحماية البيئة والحياة البرية في إقليم كوردستان نظم بموجب القانون رقم 14 المادة 1 لسنة 2022، والتشكيلة الحكومية التاسعة جعلت حماية البيئة من اولوياتها، بهدف جعل ثقافة حماية البيئة في كافة مناطق إقليم كوردستان على شاكلة منطقة بارزان.

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