كهرباء كوردستان: ساعات التجهيز خلال أيام العيد وصلت الى اكثر من 22 ساعة يومياً

أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن زيادة ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية خلال أيام عيد الفطر المبارك .

وذكرت الوزارة في بيان: “تمكنت مديرية سيطرة الكهرباء في إقليم كوردستان، من توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين لأكثر من 22 ساعة خلال أيام عيد الفطر المبارك في معظم انحاء الإقليم”.

وأضافت ” تمكنت الوزارة من تنفيذ البرنامج الذي وضعته قبل عيد الفطر حيث أعلنت بأن ساعات التجهيز خلال أيام العيد ستصل إلى 20 ساعة يومياً”.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق بأنه “سيتم تزويد المواطنين بالكهرباء خلال أيام عيد الفطر بمعدل يتراوح بين 18 و20 ساعة يومياً، بإجمالي طاقة إنتاجية تبلغ نحو 4 آلاف ميغاوات”.

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