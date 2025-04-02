جمعية التوحّد في كوردستان: نحو 4000 طفل مصاب بالتوحّد في الإقليم

أكّد رئيس جمعية التوحّد في كوردستان، كمال جباري، عن وجود 3900 طفل مصاب بالتوحّد في الإقليم، وفق إحصائيات غير رسمية.

جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفي في اليوم العالمي للتوعية بالتوحد والذي يصادف الـ 2 من شهر أبريل نيسان من كل عام.

وقال جباري: في عام 2008 عندما حددت الأمم المتحدة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد، كانت هناك حالة واحد للمرض في إقليم كوردستان من كل 150 ولادة، لكن للأسف، ارتفعت الإصابة إلى حالة واحد لكل 90 ولادة.

وأكّد رئيس الجمعية أنه من المرجح، خلال العشرين سنة القادمة، تسجيل طفل واحد مصاب بالتوحد في الإقليم من بين 10 إلى 15 ولادة، أي طفل واحد مصاب بالتوحد في كل أسرة.

وبحسب إحصائيات غير رسمية صادرة عن جمعية أطفال التوحد، فإن الحالات الـ 3900 مصاب توزّعت على المحافظات وفق الآتي:

أربيل: 1350 طفل مصاب بالتوحد

80 % من الذكور

20 % من الإناث

40 % منها حالات شديدة

40 % حالات متوسطة

20 % حالات طبيعية نسبياً

السليمانية وحلبجة: 950 طفل مصاب بالتوحد

79 % من الذكور

21 % من الإناث

45 % منها حالات شديدة

35 % حالات متوسطة

20 % حالات طبيعية نسبياً

محافظة دهوك: 900 طفل مصاب بالتوحد

77 % من الذكور

23 % من الإناث

50 % منها حالات شديدة

30 % حالات متوسطة

20 % حالات طبيعية نسبياً

إدارة زاخو المستقلة: 350 طفل مصاب بالتوحد

76 % من الذكور

24 % من الإناث

55 % منها حالات شديدة

35 % حالات متوسطة

10 % حالات طبيعية نسبياً

إدارة كرميان المستقلة: 350 طفل مصاب بالتوحد

80 % من الذكور

20 % من الإناث

48 % منها حالات شديدة

32 % حالات متوسطة

20 % حالات طبيعية نسبياً

في غضون ذلك، قال رئيس جمعية التوحّد في كوردستان، كمال جباري، إن هناك 50 أسرة تفككت بسبب وجود أطفال مصابين بالتوحد داخل العائلة.

لافتاً إلى أن 80 % من آباء وأمهات الأطفال المصابين بالتوحد؛ يعانون من مشاكل نفسية.

وقال إن من بين 3900 حالة إصابة بالتوحد، هناك 12% فقط يستفيدون من المراكز الحكومية لتدريب وعلاج التوحد، و11% فقط يتقاضون رواتب من الحكومة، أي 394 طفلاً.

مؤكداً أن حكومة إقليم كوردستان أرسلت إلى بغداد قائمةً بأسماء الأطفال المصابين بالتوحد لتخصيص رواتب لهم، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تكمل العمل حتى الآن.

وعن عدد مراكز تدريب وعلاج الأطفال المصابين بالتوحد، قال جباري إن هناك 49 مركزاً في إقليم كوردستان، 10 منها حكومية، مقسمة وفق الآتي:

أربيل 14 مركزاً

السليمانية 8 مراكز

دهوك 7 مراكز

كرميان 4 مراكز

وأعرب رئيس الجمعية عن أمله بافتتاح المزيد من مراكز تدريب الأطفال المصابين بالتوحد في مدن إقليم كوردستان، داعياً المنظمات الدولية والمحلية والجهات المانحة إلى مساعدة حكومة الإقليم في هذه الخطوة.

كما دعا مجلس الوزراء إلى إعفاء عوائل الأطفال المصابين بالتوحد من قروض الرهون العقارية والزواج وقروض المياه والكهرباء، كوسيلة لتقديم المساعدة لها.

كذلك دعا جباري إلى منح إجازات رسمية وطويلة الأمد للموظفين المتفرغين للإشراف على تأهيل أطفالهم المصابين بالتوحد، إضافةً إلى تخصيص قسمٍ لتأهيل المتوحدين في المدارس.

ورأى رئيس جمعية التوحّد في كوردستان أنه من الضروي والمهم توفير سكن لأطفال التوحد الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة، داخل مراكز التوعية.

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