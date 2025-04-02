أكثر من 76 ألف سائح زاروا أربيل خلال عيد الفطر

أعلن مجلس محافظة أربيل، أن أكثر من 76 ألف سائحٍ زاروا المحافظة خلال الأيام الثلاثة من عطلة عيد الفطر.

وقال المجلس في بيانٍ له، اليوم الأربعاء، إن التحضيرات والخطط التي وضعتها لجنة أمن المحافظة خلال أيام العيد، حفاظاً على أمن واستقرار المدينة وسلامة المواطنين، تمّت على أكمل وجه.

وأورد مجلس محافظة أربيل مع البيان، تفصيلاً عن كافة الجوانب الأمنية والخدمية التي اتّخذتها اللجنة الأمنية، وفق الآتي:

في مجال السياحة:

فيما يتعلق بالخطة السياحية لأيام العيد، نُفِّذت الخطط المرسومة بنجاح، بما في ذلك تشكيل لجان خاصة لتقديم الخدمات اللازمة للسياح في نقاط التفتيش وتوزيع أرقام هواتف الطوارئ..

كما شُكِّلت لجنة خاصة لمتابعة أوضاع السياح في المنتجعات والأماكن السياحية لضمان تقديم أفضل الخدمات.

وبلغ عدد السياح الذين زاروا أربيل خلال العطلة 76 ألفاً و654 سائح.

في مجال الأمن:

نفّذت مديرية أمن أربيل كافة الإجراءات والاستعدادات وفق ما هو مخطط، من بدون أي مشاكل وكانت كافة القوات الأمنية على أهبة الاستعداد.

في مجال الشرطة:

كانت جميع قوات شرطة أربيل في جميع الإدارات والمكاتب على أهبة الاستعداد التام في أيام عيد الفطر الثلاثة، ونُفّذت الخطط بنجاح.

وكانت إحصائيات الجرائم في أيام العيد على النحو التالي: تم تسجيل (28) جريمة، وتم الكشف عن جميعها.

مديرية المرور:

فيما يخص خطة إدارة المرور في أربيل لأيام عيد الفطر، فقد نُفِّذت جميع فقراتها كما هو مخطط لها وبنجاح، ولكن للأسف بسبب عدم التزام السائقين بتعليمات وقواعد المرور والسرعة وقعت (4) حوادث مرورية أصيب 12 شخصاً.

الدفاع المدني:

كانت جميع فرق مديرية الدفاع المدني في أربيل في الخدمة خلال أيام عيد الفطر، وخلال هذه الفترة كانت هناك (9) حرائق سيطرت عليها فرق الدفاع المدني، ولحسن الحظ لم تقع إصابات إلا أضرار مادية.

مديرية الصحة العامة:

خلال أيام العيد الثلاثة، كانت جميع الفرق الصحية والمستشفيات في الخدمة حيث زار مستشفيات محافظة أربيل 5 آلاف و874 مريضاً، ووُلِد 119 طفلاً وطفلة وأجريت (669) عملية جراحية مختلفة وأجريت (620) جلسة غسيل كلى، وتلقى (159) مريضاً العلاج في مستشفى نانكالي، بينما تلقى (520) مريضاً العلاج الإشعاعي بمركز أوات.

رئاسة البلديات:

كانت جميع مكاتب الخدمات والفرق البلدية في الخدمة خلال عطلة العيد، وفي تلك الأيام جُمِع (6,956) طن من النفايات ومعالجتها.

ووجه مجلس محافظة أربيل في ختام بيانها، خالص الشكر والتقدير للوحدات التنفيذية والإدارية والقوات الأمنية والمديرية العامة للصحة في أربيل وفرق البلدية ودعاة حماية البيئة في جميع المناطق والمديريات الذين كانوا في الخدمة خلال الأيام القليلة الماضية على الرغم من إجازات مكاتبهم.

وأضاف البيان: نؤكد للمواطنين الأعزاء في العاصمة أربيل أننا سنكون في خدمتكم كما هو الحال دائما لتقديم الخدمات وبكل قدرتنا على الاعتماد على قدرة وانفتاح القوات الأمنية ليلا ونهارا نحن ملتزمون بالحفاظ على سلامتكم وسلامة ممتلكاتكم.

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