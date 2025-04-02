اردوغان يزور العراق خلال شهرين وانقرة تنتظر مجيء السوداني قريبا.. ما السبب؟

كشف وزير النقل التركي، عبد القادر اورال اوغلو، اليوم الأربعاء، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيزور تركيا في الأيام المقبلة، فيما سيزور الرئيس التركي اردوغان العراق خلال النصف الأول من العام الجاري أي خلال شهرين، وذلك لبحث عدة ملفات على رأسها طريق التنمية الذي قال اوغلو انه وصل لمراحل متقدمة، وفيما لو تحققت زيارة اردوغان لبغداد فستكون الثانية خلال عام واحد وهي سابقة من نوعها.

وقال اوغلو في تصريحات لوسائل اعلام تركية، ان مرحلة مهمة قد تم تحقيقها في مشروع طريق التنمية الذي سيربط تركيا بميناء الفاو في الخليج العربي عبر خط سكة حديد وطريق سريع بطول 1200 كيلومتر.

وأضاف ان هناك إمكانية لتفعيل ديناميكيات القطاع الخاص فيما يتعلق بالجانب المالي المتلق بطريق التنمية، وسيكون هناك دعم مالي من قطر والإمارات العربية المتحدة، ومن مؤسسات مالية دولية.

وأشار الى انه “من المرجح أن يزور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بلدنا في الأيام المقبلة، ورغم عدم تحديد موعد الزيارة بشكل نهائي، يخطط رئيسنا رجب طيب أردوغان أيضًا لزيارة العراق في النصف الأول من العام، ونتوقع أن تكون القرارات التي ستتخذ خلال هذه الزيارات مرتبطة بالاتفاقيات السابقة”.

واذا جاء اردوغان فعلا الى العراق خلال الشهرين المقبلين، ستكون هذه ثاني زيارة له للعراق خلال عام واحد ولنفس الحكومة برئاسة السوداني وهي سابقة من نوعها، وذلك بعد زيارته العام الماضي التي كانت الأولى الى العراق منذ عقد.

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