محافظ دهوك: القبض على الجاني بحادثة عيد أكيتو

في احتفال عيد أكيتو في دهوك، هاجم شخص مسلح بسكين، شخصين آخرين وأصابهما بجروح، فيما يقول محافظ دهوك إنه تم القبض على الجاني والتحقيق جارٍ معه.

وأعلن محافظ دهوك علي تتر في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء (1 نيسان 2025) أن “كوردستان مكان للتعايش بين جميع المكونات. بعد هذه الحادثة المؤسفة، التي حاول فيها شخص إلحاق الأذى وارتكاب جريمة قتل، تم القبض على الجاني مباشرة والآن يجري التحقيق معه، وبعد انتهاء التحقيق سنعلن النتائج”.

عيد أكيتو، أو عيد رأس السنة البابلية – الآشورية، يقع في اليوم الأول من شهر نيسان.

في هذا العيد، كتقليد، تقام سنوياً مهرجانات وفعاليات مختلفة.

بخصوص الحادثة، قال محافظ دهوك: “ندين بشدة هذا السلوك اللاإنساني، الذي حاول فيه شخص مجرم إنهاء التعايش في كوردستان بهذه الطريقة، لكن لا أحد يستطيع ذلك، لأن تعايش جميع الأخوات والإخوة المسيحيين، الإزيديين، الأرمن والعرب وغيرهم، متجذر في قلوبنا وسنحافظ عليهم كأعيننا”.

في الوقت نفسه، قال ، المتحدث باسم صحة دهوك متين أمين لشبكة رووداو الاعلامية إن “الحالة الصحية للجريحين، وهما امرأة وشاب، مستقرة. كلاهما أصيب بجروح في فروة الرأس، لكنهما تلقيا العلاج وحالتهما جيدة”.

في بداية الحادثة ذُكر أن الحالة الصحية للمرأة البالغة من العمر 65 عاماً غير مستقرة، لكن صحة دهوك قدمت توضيحاً بهذا الخصوص وقالت: “بسبب الجرح أصيبت بنزيف، لكنها لا تحتاج إلى عملية جراحية وتخضع للمراقبة الطبية.”

عيد أكيتو، الذي يعتبر عيداً قومياً لدى الكلدان والآشوريين والبابليين، يعود تاريخه إلى 5.300 سنة قبل الميلاد.

يستمر عيد أكيتو لمدة 12 يوماً، وبالإضافة إلى الرقص والدبكات، يتضمن أيضاً رحلات ونزهات، على غرار عيد نوروز.

في إقليم كوردستان، يحتفل المسيحيون بهذا العيد منذ عام 1992.

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