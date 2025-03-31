مسرور بارزاني يهنئ الحزبين الشيوعيين العراقي والكوردستاني بالذكرى السنوية لتأسيسهما

هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 31 مارس/آذار 2025، الحزبين الشيوعيين، العراقي والكوردستاني بالذكرى السنوية لتأسيسهما.

رئيس الحكومة، قال في برقية تهنئة:

بمناسبة الذكرى الـ91 لتأسيس الحزبين الشيوعيين في العراق وكوردستان، أتقدم بأحر التهاني لقيادة وأعضاء اللجنة المركزية وجميع أعضاء ومناصري الحزبين.

إن للحزب الشيوعي العراقي والحزب الشيوعي الكوردستاني تاريخ طويل من النضال من أجل الحرية والدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة للشعب العراقي، وخاصة الشعب الكوردستاني، أتمنى لهم النجاح في نضالهم للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الكوردستاني وتعزيز مبادئ الحرية والديمقراطية في العراق.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

31 اذار 2025

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