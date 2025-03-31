وزير داخلية كوردستان يشارك في قمة أمن الحدود ببريطانيا

يشارك وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان في قمة أمن الحدود التي تستضيفها بريطانيا اليوم، ومن المقرر أن يلقي الوزير كلمة في القمة.

ووصل ريبر أحمد وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان الى لندن يرافقه عدد من المسؤولين الحكوميين، تلبية لدعوة رسمية تلقاها من وزارة الداخلية البريطانية للمشاركة في قمة أمن الحدود.

وتنطلق قمة أمن الحدود رسمياً اليوم الاثنين 31 اذار 2025 وتستمر لمدة يومين، وسيحضر القمة وزراء الداخلية والعدل ومسؤولي أمن الحدود من عدد كبير من الدول.

وسيلقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر كلمة في افتتاح القمة “الكلمة الافتتاحية” ومن ثم تبدأ برامج القمة.

وستضم الجلسة الحوارية الاولى في القمة التي يترأسها وزير الداخلية البريطاني، وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ريبر أحمد، والذي بدوره سيلقي كلمة في الجلسة الحوارية.

والتقى ريبر أحمد وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان مع وزير الداخلية البريطاني ايفيت كوبر مساء أمس الاحد 30 اذار 2025، كما والتقى مع وزير الداخلية العراقي ووزير الداخلية الالماني ووزير الهجرة الهولندي ووزير العدل السويدي ووزير الهجرة الصيني ووزير الداخلية البلغاري وعدد من كبار مسؤولي الحدود والامن في عدد من الدول الاخرى.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية