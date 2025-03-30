سربست لزكين: سيُعلَن عن تشكيل حكومة كوردستان الجديدة الشهر المقبل

قال عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سربست لزكين، إن هناك تقاربٌ جيد بين حزبه والاتحاد الوطني بشأن تشكيل حكومة إقليم كوردستان المقبلة.

مؤكداً في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن التشكلية العاشرة لحكومة إقليم كوردستان شهر نيسان أبريل المقبل.

وكان عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني وعضو الفريق التفاوضي لتشكيل الحكومة الجديدة، بشتيوان صادق، أكّد وجود اتفاقٍ بين الحزبين الرئيسين وأحزابٍ كوردستانية أخرى.

متوقّعاً أن يتم تسوية مسألة المناصب الحكومية بعد عطلة عيد الفطر، تمهيداً للإعلان عن التشكيلة الحكومية المقبلة.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد حصل على 39 مقعدًا، مقابل حصول الاتحاد الوطني على 23 مقعدًا في انتخابات برلمان كوردستان التي جرت في 20 تشرين الأول 2024.

وفي الـ 2 كانون الأول ديسمبر 2024 عُقِدت الجلسة الأولى لبرلمان كوردستان، وأدى النواب الجدد اليمين الدستورية.

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