القبض على عراقي قتل ضابطاً تركياً

ألقي القبض على مواطن عراقي كان قد قتل ثلاثة أشخاص في السابق، وتسبب يوم أمس بمقتل ضابط شرطة،في محافظة رها “أورفة” بتركيا.

وفقاً لمعلومات شبكة رووداو الإعلامية، فإن (ع.ع.ح) مواطن عراقي مقيم في تركيا منذ سنوات طويلة، وكان قد اتُهم سابقاً بقتل شخص في قضاء جزيرة التابع لشرناخ، وقتل شخصين آخرين في رُها (أورفة)، وصدر بحقه أمر اعتقال بسبب ذلك.

المواطن العراقي المذكور، اشتبك مع الشرطة في مركز مدينة رُها ليلة السبت 29 آذار 2025، عندما أرادت الشرطة اعتقاله، واشتبك مع ضابط شرطة يدعى مسعود أكار، وبعد ذلك تدهورت صحة أكار وفارق الحياة.

بعد وفاة الضابط، فر المواطن العراقي من مكان الحادث. وفي وقت متأخر من الليل، أُلقي القبض عليه في منزل في حي باغْلارباشي في مركز مدينة رُها، ونُقل إلى مديرية أمن المدينة.

هذا المواطن العراقي، كان قد صدر بحقه أمر اعتقال سابق بتهمة قتل ثلاثة أشخاص، ووفقاً للمعلومات، فهو حاصل على الجنسية التركية.

الشرطي الذي توفي هو مسعود أكار ويبلغ من العمر 33 عاماً، وهو من محافظة موش، ومن المقرر أن يُدفن جثمانه في قضاء ديرخاس التابع للمحافظة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية