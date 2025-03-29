‹أبيكور› مستاءة من سياسات وإجراءات وزارة النفط العراقية

أصدرت جمعية صناعة النفط في إقليم كوردستان ‹أبيكور›، بياناً أعربت فيه عن استيائها من سياسات وإجراءات وزارة النفط العراقية.

وقالت ‹أبيكور› في بيان: «بدأت الشركات الدولية العاملة في قطاع النفط وحكومة إقليم كوردستان جولة جديدة من المحادثات مع الحكومة العراقية ومكتب رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، بهدف التوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا، بما يضمن توافق القرار مع الاتفاقات القانونية والميزانية العامة للعراق».

أضاف البيان: «ومع ذلك، أصبح من الواضح اليوم أن وزارة النفط العراقية غير مستعدة للدخول في حوار يفضي إلى حل يحترم العقود المبرمة مع الشركات، بل تسعى إلى فرض آلية ونهج يتجاهل الإطار القانوني والاتفاقات السارية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية».

وشددت ‹أبيكور› بالقول: «تلك الإجراءات غير مقبولة، والشركات الأعضاء في جمعية صناعة النفط في كوردستان ‹أبيكور› لن تستأنف تصدير النفط حتى تضمن الحكومة العراقية الالتزام بالاتفاقات الموقعة، إلى جانب تقديم ضمانات واضحة بشأن آلية استلام عائدات النفط المستحقة عن الفترات الماضية والمستقبلية».

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