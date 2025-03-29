مارس 29, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

‹أبيكور› مستاءة من سياسات وإجراءات وزارة النفط العراقية

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
2 مشاهدات

‹أبيكور› مستاءة من سياسات وإجراءات وزارة النفط العراقية

أصدرت جمعية صناعة النفط في إقليم كوردستان ‹أبيكور›، بياناً أعربت فيه عن استيائها من سياسات وإجراءات وزارة النفط العراقية.

وقالت ‹أبيكور› في بيان: «بدأت الشركات الدولية العاملة في قطاع النفط وحكومة إقليم كوردستان جولة جديدة من المحادثات مع الحكومة العراقية ومكتب رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، بهدف التوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا، بما يضمن توافق القرار مع الاتفاقات القانونية والميزانية العامة للعراق».

أضاف البيان: «ومع ذلك، أصبح من الواضح اليوم أن وزارة النفط العراقية غير مستعدة للدخول في حوار يفضي إلى حل يحترم العقود المبرمة مع الشركات، بل تسعى إلى فرض آلية ونهج يتجاهل الإطار القانوني والاتفاقات السارية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية».

وشددت ‹أبيكور› بالقول: «تلك الإجراءات غير مقبولة، والشركات الأعضاء في جمعية صناعة النفط في كوردستان ‹أبيكور› لن تستأنف تصدير النفط حتى تضمن الحكومة العراقية الالتزام بالاتفاقات الموقعة، إلى جانب تقديم ضمانات واضحة بشأن آلية استلام عائدات النفط المستحقة عن الفترات الماضية والمستقبلية».

facebookShare on Facebook
Post Views: 63

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi