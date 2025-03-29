ايران تعلن نقل 43 محكوماً من اقليم كوردستان

أعلن مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والشؤون الدولية الإيراني عسكر جلاليان عن نقل 43 محكوماً إيرانياً في سجون اقليم كوردستان إلى البلاد.

وأفادت وكالة “إرنا” الايرانية بأن عسكر جلاليان أوضح اليوم السبت (29 آذار 2025) أنه في إطار تنفيذ اتفاقية تبادل المحكومين بين إيران والعراق، تم نقل 20 محكوماً إيرانياً في سجون إقليم كوردستان العراق، بينهم 16 رجلاً و4 نساء، إلى البلاد لقضاء بقية فترة محكوميتهم.

وأضاف أنه تم نقل 23 محكوماً إيرانياً في سجون السليمانية باقليم كوردستان إلى إيران بعد استكمال الإجراءات القانونية لقضاء بقية فترة محكوميتهم.

مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والشؤون الدولية الإيراني أشار الى أنه تم نقل 180 محكوماً إيرانياً في سجون دول أخرى إلى إيران خلال الشهر الماضي، في إطار اتفاقية تبادل المحكومين، لقضاء بقية فترة محكوميتهم في إيران.

ونوّه الى أنه “لابد من توجيه الشكر لجهود ومساعدة جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية”.

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