العراق يمنع دخول السوريين إلى أراضيه باستثناء فئاتٍ محددة

أعلنت سفارة جمهورية العراق في دمشق رسمياً عن قرار الحكومة العراقية بمنع دخول السوريين إلى أراضيه، مع استثناء بعض الفئات التي تربطها روابط عائلية بالعراقيين.

القرار جاء بموافقة من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع فرض إجراءات أمنية مشددة لمراجعة الحالات المسموح لها بالدخول.

وقالت السفارة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، إن الفئات التي تشملها الاستثناءات هي:

1- السورية المتزوجة من عراقي ويرغب باصطحابها للعراق.

2- العراقي الذي لديه أحد الوالدين يحمل الجنسية السورية ويرغب في اصطحابه للعراق.

3- السوري المتزوج من عراقية ويرغب في مرافقة زوجته إلى العراق.

4- السورية المتزوجة من عراقي ولديها قاصرين من زوجها السابق يحملون جوازًا سوريًا، وهي الوصية عليهم.

وأوضحت السفارة أن “على المشمولين بهذا الإعلان مراجعة القسم القنصلي في السفارة، مصطحبين معهم عقد زواج مصدق مع المستمسكات الثبوتية الأخرى”.

وكانت السفارة العراقية في سوريا قد أعلنت في الـ 15 مارس آذار الجاري استئناف عددٍ محدود من نشاطها في دمشق، بعد أن توقفت بشكلٍ كامل مع سقوط نظام الأسد في الـ 8 كانون الأول 2024.

وحينها، أعلنت الحكومة العراقية إخلاء مبنى السفارة بدمشق، ونقلت الكادر الدبلوماسي والإداري للسفارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وتتسم العلاقات بين بغداد ودمشق بالتعاطي الحذر، إثر التحوّل السياسي المفاجئ الذي استيقظ عليه العالم في ذلك اليوم، وتحسباً لهشاشة الأوضاع في الدولة الجارة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية