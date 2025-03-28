رئيس الوزراء يتضامن مع ميانمار وتايلاند جراء الزلزال الذي تعرضا له

أعلن رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني عن تضامنه مع ميانمار وتايلاند جراء الزلزال التي ضربهما اليوم الجمعة.

وقال مسرور بارزاني عبر منصة إكس: أشعر بحزنٍ عميق إزاء عواقب الزلزال الذي ضرب ميانمار وتايلاند.

وأضاف رئيس الوزراء: أتقدم بخالص التعازي للضحايا وعائلاتهم، وأتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى.

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وضرب زلزال بقوة 7,7 درجات وسط ميانمار الجمعة، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وضرب الزلزال منطقة تقع على بعد 16 كيلومترا شمال غرب مدينة ساغاينغ على عمق 10 كلم قرابة الساعة 12,50 بالتوقيت المحلي (06,20 ت غ)، بحسب الهيئة.

كما وضرب زلزال اخر العاصمة التيلاندية بانكوك وهرع السكان إلى الشوارع اثر هزّات نجمت عن زلزال بقوة 7,7 درجات ضرب وسط بورما الجمعة.

وأعلنت رئيسة الوزراء التايلاندية بايثونغتارن شيناواترا عن “اجتماع طارئ” بعد الزلزال. وقال دوانغجاي الذي يقطن مدينة شيانغ ماي السياحية الشهيرة لفرانس برس “سمعته. كنت نائما في منزلي. ركضت بأسرع ما يمكن من المبنى مرتديا ملابس النوم”. وشعر السكان في أنحاء شمال ووسط تايلاند بالهزة.

كما وشعر سكان مقاطعة يونان في جنوب غرب الصين بهزّات نجمت عن زلزال قوي ضرب بورما الجمعة، بحسب ما أفادت وكالة الزلازل في بكين.

وأفاد “مركز شبكات الزلازل الصيني” بأن قوة الهزة بلغت 7,9 درجات، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بينما جاء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي صدر عن المركز بأن سكان “مقاطعة يونان شعروا بالهزّات”.

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