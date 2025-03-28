أربيل تقيّد حركة مركبات الحمل والدراجات النارية خلال العيد

أعلنت مديرية مرور أربيل، اليوم الجمعة، عن حظر سير مركبات الحمل الكبيرة وجميع أنواع الدراجات النارية خلال أيام عيد الفطر، من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً.

وقال المتحدث باسم مرور أربيل، العقيد هيمن أمين، في بيان، إن “كوادر المرور ستعمل على تنظيم حركة السير ومراقبة المركبات بهدف الحفاظ على السلامة العامة وتجنب حدوث الاختناقات المرورية”.

وأوضح أن “هذا الإجراء يأتي بسبب تزامن عيد نوروز هذا العام مع شهر الفطر، ومن المتوقع أن يقوم الكثير من المواطنين برحلات وسياحة، لذلك سيتم توزيع كوادر المرور في المناطق التي تشهد كثافة مرورية”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية