العاصمة الفرنسية باريس تسمي شارعاً وحديقة باسم “البيشمركة “

كشف محافظ أربيل، أوميد خوشناو، يوم الجمعة، عن قيام الحكومة المحلية في العاصمة الفرنسية باريس بتسمية شارعاً وحديقة باسم “البيشمركة” تكريماً لهذه القوات الكوردستانية.

وذكرت الحكومة المحلية لأربيا، عاصمة إقليم كوردستان، في بيان، أن المحافظ خوشناو وفي إطار زيارته إلى باريس للمشاركة في احتفالات عيد نوروز، أجرى لقاءً مع عمدة العاصمة باريس، آن هيدالگو، حيث نقل تحيات وتقدير رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، معرباً عن شكره لحكومة وشعب فرنسا على دعمهم المستمر للإقليم، لاسيما خلال الأوقات الصعبة التي وقفت فيها فرنسا إلى جانب شعب كوردستان.

وأكد الجانبان، بحسب البيان، على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين أربيل وباريس، وتعميق الروابط التاريخية والصداقة بين فرنسا وإقليم كوردستان. كما بحثا مذكرة التفاهم المتعلقة بتبادل الخبرات بين المدينتين.

وفي جانب آخر من الاجتماع، نوقشت عملية إعادة تأهيل قلعة أربيل وتخصيص منزل ليكون بمثابة “بيت باريس” في أربيل، وأعلنت عمدة باريس عن قرار تسمية حديقة وشارع في باريس باسم “البيشمركة” تكريماً لقوات البيشمركة الكوردستانية.

كما تطرق اللقاء إلى التحضيرات الخاصة باجتماع محافظي وعُمَد الفرانكوفونية المقرر عقده في فيتنام خلال شهر نيسان/ أبريل المقبل، حيث أبدى أوميد خوشناو استعداد أربيل وإقليم كوردستان لاستضافة اجتماع الفرانكوفونية للعام المقبلفيأربيل.

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