الصحافة التركية: عيد نوروز يحدث حركة سياحية مبكرة في تركيا‎

افادت الصحافة التركية، اليوم الأربعاء، بأن توافق عطلات أعياد نوروز والفصح والفطر والعطلة النصفية لطلاب المدارس ساهم بإحداث حركة سياحية مبكرة هذا العام بولاية أنطاليا التركية.

وتحدث رئيس جمعية مديري الفنادق المحترفين هاكان ساعاتجي أوغلو، عن انتعاش كبير في الإقبال على فنادق الولاية بعيد نوروز خلال الأسبوع الجاري.

مشيراً ، إلى أن الحجوزات لعيد الفطر المرتقب بعد أيام جيدة أيضاً، واضاف “وصلنا إلى نسبة امتلاء تتراوح بين 80 إلى 85 بالمئة”.

مردفاً “وبفضل توافق أعياد نوروز والفطر والفصح وعطلة المدارس، سيصل امتلاء الفنادق إلى 95 بالمئة بسهولة”.

كما أشار الى أن “الفرق الترفيهية في الفنادق أعدت برامج كثيفة تشمل العروض والرقصات الشعبية وأنشطة متنوعة للأطفال”.

وحققت أنطاليا رقما قياسيا بعدد السياح في 2024، وتستمر هذا العام في استقبال الضيوف من دول مختلفة مثل بريطانيا وبولندا وألمانيا وبلجيكا.

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