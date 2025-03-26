إقليم كوردستان وإيران يتبادلان 110 سجناء

أعلن مدير عام الإصلاحيات في إقليم كوردستان، إحسان بابان، أنه بتوجيهٍ من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، سيتم اليوم تسليم 55 معتقلاً إيرانياً كانوا في سجون الإقليم إلى إيران، وسيتم تعديل أوضاعهم.

وأوضح بابان في تصريحٍ، أن 31 معتقلاً موجودون في سجون السليمانية و24 في سجون أربيل.

وأشار مدير الإصلاحيات، أنه مقابل ذلك، ستلتزم إيران بتسليم إقليم كوردستان 55 مواطناً من الإقليم معتقلون في سجون الجمهورية الإسلامية.

وتعدُّ هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق للجانبين أن تبادلا سجناء عام 2015 بلغ عددهم 86 سجيناً ومحكوماً إيرانياً، مقابل بضعة سجناء لمواطنين من إقليم كوردستان.

والعام الفائت، أفرج إقليم كوردستان عن 20 سجيناً إيرانياً، وفق ما أعلن حينها القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل نصر الله رشنودي.

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