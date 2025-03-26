وكالة جايكا اليابانية تباشر بترميم متحف السليمانية وتوسعته

وقّع وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع سفير اليابان ببغداد آكيرا أندو، لتنفيذ مشروع ترميم وتوسعة متحف السليمانية من خلال وكالة جايكا اليابانية للتعاون الدولي.

وقال مدير البرامج في وكالة جايكا، آمۆژگار حوێزي، إن الوكالة وبالتنسيق مع وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان تقوم بتنفيذ المشروع، بعد أن وقعت عقداً مع شركة يابانية.

ويعد متحف السليمانية موقعاً تاريخياً مهماً يحمل هوية وأصل جزء مهم من تاريخ المدينة. تم الحفاظ على العديد من القطع الأثرية في القرون الماضية بشكلٍ علمي، وهي الآن بحاجة إلى الترميم والتوسع.

وعن موعد الانتهاء من المشروع، قال مدير البرامج في الوكالة اليابانية: بحلول نهاية عام 2027 وأوائل عام 2028، يجب على الشركة اليابانية التي تم توقيع العقد معها استكمال المشروع وسيتم إنجاز جميع الأعمال في مرحلة واحدة”.

وقال هشام حمة عبد الله، مدير متحف السليمانية لـ كوردستان 24: لم يتم إبلاغنا بعد بتفاصيل المشروع، لكن ترميم المتحف وتوسعته سيسمح بالتأكيد بعرض القطع الأثرية الأخرى، فضلاً عن إضفاء مظهر أكثر جمالاً عليه وزيادة عدد الزوار.

متحف السليمانية هو ثاني أكبر متحف على مستوى العراق وأكبر متحف في كوردستان، يحتوي على مجموعة متنوعة من القطع الأثرية من عصور ما قبل التاريخ إلى العصور الحديثة.

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