جمعية اللاجئين العائدين: أكثر من 30 ألف مواطن هاجروا من كردستان إلى أوروبا منذ 2023

أعلنت جمعية اللاجئين العائدين إلى كردستان أن أكثر من 30 ألف مواطن غادروا إقليم كردستان متوجهين إلى الدول الأوروبية منذ عام 2023، بحثًا عن فرص أفضل في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يواجهونها.

ووفقًا لإحصائيات الجمعية، فقد شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي هجرة أكثر من 1500 مواطن من الإقليم، مما يشير إلى استمرار موجة الهجرة بوتيرة متصاعدة.

كما كشفت الجمعية أن 83 مهاجراً لقوا حتفهم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2024 أثناء رحلاتهم الشاقة إلى أوروبا، حيث واجهوا مخاطر عديدة، من بينها الغرق، والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون على الطرق غير الشرعية.

وأضافت الجمعية أن المعدل اليومي للهجرة من إقليم كردستان يصل إلى 20 شخصًا على الأقل، مما يعكس حجم التحديات التي تدفع المواطنين إلى اتخاذ قرارات الهجرة رغم المخاطر والصعوبات التي قد تواجههم في طريقهم.

وتعزو تقارير محلية ودولية تصاعد موجة الهجرة من الإقليم إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، إضافة إلى التحديات السياسية، مما يدفع العديد من الشباب والعائلات إلى البحث عن حياة أفضل خارج البلاد.

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