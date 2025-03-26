نائبٌ عراقي: 100 عضو في البرلمان عبارة عن موظفين فضائيين

أعلن مجلس النواب العراقي تأجيل التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة إلى مساء اليوم الأربعاء، بعد أن كان مقرراً أمس الثلاثاء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال النائب سيبان شيرواني في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن عدم اكتمال النصاب القانوني مرتبط بعزوف بعض النواب الدخول إلى اجتماع المجلس، مفضّلين مشاهدة مباراة منتخب العراق وفلسطين في كافتيريا البرلمان.

وأضاف: خلال ثلاث سنوات ونصف الماضية، بلغ عدد النواب الفضائيين “الوهميين” في البرلمان العراقي نحو 100 عضو.

وتابع: رغم أن العدد الإجمالي للنواب 329 نائباً، إلا أن الحضور القانوني لم يصل إلا في حالات نادرة إلى 200 شخص.

ولفت شيرواني إلى أنه “في أغلب الأحيان، يحضر الاجتماعات ما بين 170 إلى 180 نائباً فقط. وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ذلك في مؤتمر صحفي في وقت سابق”.

وقال: يُطلق على النواب الـ 100 لقب فضائيين ووهميين، لأنه عند مناقشة البرلمان مشاريع قوانين مهمة للغاية أو التصويت عليها، يبقى هؤلاء ماكثين في منازلهم، ولا حتى يتابعون مجريات جلسة البرلمان على شاشات التلفزة.

وختم شيرواني حديثه: لا يقوم هؤلاء النواب الـ 100 بواجبهم الرئيس في التشريع والإشراف على شؤون البرلمان، ولا يمثلون الشعب العراقي بشكلٍ حقيقي.

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