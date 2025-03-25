إقليم كوردستان وقطر يبحثان سبل تعزيز العلاقات والتعاون المشترك في مجال الطاقة

رئيس حكومة إقليم كوردستان اجتمع بوزير الدولة القطري لشؤون الطاقة

في إطار زيارته إلى دولة قطر، عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في الدوحة، اليوم الثلاثاء 25 مارس/ آذار ، اجتماعاً مع وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي.

وجرى خلال الاجتماع، التباحث في سبل تعزيز وتوطيد العلاقات والتعاون المشترك بين إقليم كوردستان ودولة قطر في مجال الطاقة، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

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