استعداداً لانتخابات 2025.. اصدار بطاقة الناخب وتحديث سجل الناخبين بإقليم كوردستان

دعا رئيس مفوضية انتخابات إقليم كوردستان في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نبرد عمر، يوم الثلاثاء، مواليد العام 2007 إلى إصدار بطاقة الناخب الالكترونية للمشاركة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها بالعراق في شهر تشرين الاول/اكتوبر المقبل.

وقال عمر في مؤتمر صحفي، إنه يمكن لأهالي اربيل ودهوك والسليمانية، وكذلك الأشخاص من مواليد العام 2007 أن يزوروا المراكز الانتخابية لتجديد وإصدار بطاقة الناخب للمشاركة بالاقتراع للانتخابات البرلمانية في العراق، مبينا أن هذا الأمر يشمل من يريد نقل مركز الاقتراع.

وأضاف، “أن هذه الآلية ستطبق على جميع محافظات العراق الـ18، باستثناء المحافظات المشمولة بالمادة الـ140 من الدستور الدائم للبلاد فانه لا يمكن نقل بطاقة الناخب فيها”، مردفا بالقول، “يمكن بحالتين فقط النقل في تلك المحافظات النساء المتزوجات والاولاد الذي ينحدر والدهم منها ممن يحق لهم التصويت”.

مشيرا الى انه “يوجد في اقليم كوردستان 173 مركزا انتخابيا موزعات على محافظات اربيل والسليمانية ودهوك وكركوك، وستستمر عملية التسجيل البايومتري لمدة شهر كامل اعتبارا من اليوم الموافق 25 من شهر آذار/مارس الجاري ولغاية يوم 25 من شهر نيسان/أبريل المقبل”.

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