أربيل تحتفي بالكلمة: 350 دار نشر في معرض الكتاب تحت شعار “العالم يتكلم كوردي”!

تنطلق في التاسع من نيسان المقبل فعاليات الدورة السابعة عشرة من معرض أربيل الدولي للكتاب، الذي تنظمه مؤسسة “المدى” للإعلام والثقافة والفنون، برعاية الرئيس مسعود بارزاني، وبالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب في إقليم كوردستان. يمتد المعرض حتى التاسع عشر من الشهر ذاته على أرض معرض أربيل الدولي في بارك سامي عبد الرحمن.

المعرض الذي بات من أبرز الفعاليات الثقافية السنوية في أقليم كوردستان والعراق والمنطقة، يشهد هذا العام مشاركة أكثر من 350 دار نشر من 22 دولة عربية وأجنبية، بعضها يشارك للمرة الأولى، من دول الجوار والمغرب العربي ودول الخليج، على مساحة تتجاوز 20 ألف متر مربع.

بحسب بيان لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون فأنه اختير شعار الدورة الحالية “العالم يتكلم كوردي”، احتفاءً باللغة الكوردية وما شهدته من تطورات في السنوات الأخيرة، خصوصاً مع اتساع حركة الترجمة من مختلف اللغات العالمية، وإدراج اللغة الكوردية ضمن اللغات الأساسية في محرك البحث العالمي “غوغل”.

وعلى مدار أيام المعرض، ستُقام جلسات حوارية وثقافية تناقش قضايا الترجمة واللغة، بمشاركة مثقفين ومختصين من الكورد والعرب والأجانب. كما ستعقد ورشات عمل حول واقع الكتاب وصناعة النشر، بالتنسيق مع جمعية الناشرين والكتبيين في العراق.

ويتضمن البرنامج أيضاً جلسات فكرية وأدبية، وأمسيات شعرية، إلى جانب حفلات توقيع كتب جديدة. وستكون الأنشطة الثقافية بالتنسيق مع الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق.

كما ستشهد أيام المعرض تنظيم حفلات فنية متنوعة وندوات تناقش أوضاع العراق والمنطقة.

يُذكر أن معرض أربيل الدولي للكتاب أصبح على مدار دوراته المتعاقبة منصة تجمع الأدباء والمثقفين من مختلف أنحاء العالم، ليعيد للكتاب ألقه في ظل ما يواجهه من تحديات في العصر الرقمي.

يُفتتح المعرض في التاسع من نيسان 2025، ليُشكّل مساحة للحوار الثقافي وتعزيز التواصل بين الشعوب من خلال الكلمة والكتاب.

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