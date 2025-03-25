لشهر آذار.. بغداد تمول رواتب كردستان

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، انتهاء عملية تمويل رواتب موظفي الإقليم من قبل وزارة المالية الاتحادية.



وذكر بيان للوزارة، انه “انتهت قبل قليل إجراءات صرف تمويل الرواتب البالغ (954.880.467.779 ديناراً) تسعمائة وإربعة وخمسون ملياراً وثمانمائة وثمانون مليوناً وأربعمائة وسبعة وستون ألفاً وسبعمائة وتسعة وسبعون ديناراً، لتمويل رواتب شهر آذار للموظفين والمتقاعدين بإقليم كردستان، من قبل وزارة المالية بالحكومة الاتحادية”.

وأشارت إلى أن “من المقرر إضافة المبلغ يوم غد إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد بإقليم كردستان في فرع أربيل للبنك المركزي العراقي”.

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