نيجيرفان بارزاني يهنئ كبار المسؤولين الإيرانيين بعيد نوروز

هنأ رئيس إقليم كوردستان كبار مسؤولي جمهورية إيران الإسلامية بعيد نوروز ورأس السنة الهجرية الشمسية.

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، وجه أربع رسائل تهنئة بعيد نوروز ورأس السنة إلى كل من المرشد الأعلى ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ووزير خارجية إيران.

وكتب رئيس إقليم كوردستان في رسائله إلى علي خامنئي ومسعود بزيشكيان ومحمد باقر قالباييف وعباس عراقجي: “أهنئكم بحرارة بعيد نوروز وبداية السنة الجديدة، آملاً أن يحمل نوروز بصفته عيداً مشتركاً بيننا وبين شعوب المنطقة، الأمان والأمن والاستقرار، والخير والفرح للجميع”.

وأشار رئيس إقليم كوردستان إلى أنهم ينظرون بتقدير وشكر إلى العلاقات التاريخية والتعاون الصديق بين جمهورية إيران الإسلامية وإقليم كوردستان.

وأكد نيجيرفان بارزاني في رسائله إلى كبار المسؤولين الإيرانيين على استعداد ورغبة إقليم كوردستان في “تعزيز وتطوير وتعميق العلاقات والتعاون بين الجانبين على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار والمصلحة المشتركة”.

يذكر أن نوروز يمثل رأس السنة في التقويم الهجري الشمسي الذي تتبعه إيران، والسنة الحالية في هذا التقويم هي سنة 1404.

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