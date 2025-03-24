مارس 25, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الاعلام والاتصالات العراقية تفرض رسوم وتسعيرة سنوية على المشهورين والمؤثرين

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فى :أخبار عــامة
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الاعلام والاتصالات العراقية تفرض رسوم وتسعيرة سنوية على المشهورين والمؤثرين

أعلنت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية، اليوم الاثنين، فرض رسوما سنوية على صناع المحتوى والمشهورين في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما حددت قيمة الرسوم بحسب عدد المتابعين.

وقالت الهيئة في بيان، انها “تعلن تنظيم عمل المشاهير وصناع المحتوى وتحدد رسوم التسجيل”.

وحددت الهيئة رسوم التسجيل حسب عدد المتابعين وكالاتي:

“من يمتلك أكثر من 5 ملايين متابع: 1,000,000 دينار عراقي سنويًا.

من 3 إلى 5 ملايين متابع: 850,000 دينار عراقي سنويًا.

من 1 إلى 3 ملايين متابع: 650,000 دينار عراقي سنويًا.

من 500 ألف إلى مليون متابع: 450,000 دينار عراقي سنويًا”.

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