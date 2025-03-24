الاعلام والاتصالات العراقية تفرض رسوم وتسعيرة سنوية على المشهورين والمؤثرين

أعلنت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية، اليوم الاثنين، فرض رسوما سنوية على صناع المحتوى والمشهورين في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما حددت قيمة الرسوم بحسب عدد المتابعين.

وقالت الهيئة في بيان، انها “تعلن تنظيم عمل المشاهير وصناع المحتوى وتحدد رسوم التسجيل”.

وحددت الهيئة رسوم التسجيل حسب عدد المتابعين وكالاتي:

“من يمتلك أكثر من 5 ملايين متابع: 1,000,000 دينار عراقي سنويًا.

من 3 إلى 5 ملايين متابع: 850,000 دينار عراقي سنويًا.

من 1 إلى 3 ملايين متابع: 650,000 دينار عراقي سنويًا.

من 500 ألف إلى مليون متابع: 450,000 دينار عراقي سنويًا”.

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