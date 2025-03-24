مفوضية الانتخابات تعلن انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين يوم غد الثلاثاء

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين يوم غد الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لكوردستان24: إن “مجلس المفوضين قرر انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين يوم غد الثلاثاء الموافق 25 من شهر آذار الجاري”، مبينا ان “العملية تستمر لمدة شهر”.

وأضافت، أن “عمليات التحديث ستشمل إجراء حالات التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف وتسجيل النازحين وتسجيل القوات الأمنية”.

وعن حالات التغيير في سجل الناخبين، أشارت الغلاي، إلى أن “الناخب يحتاج إلى البطاقة الوطنية أو صورة قيد أو الاعتماد على هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية، فضلاً عن بطاقة السكن على ان تكون صادرة ما بعد العام 2020، اضافة إلى البطاقة التموينية لكل محافظة”.

أما بخصوص نقل سجل الناخب من محافظة إلى أخرى، أوضحت أن “المستمسكات المطلوبة فهي نفس الوثائق”، مضيفة أن “عملية نقل الزوجة إلى محافظة زوجها تحتاج إلى الأوراق الثبوتية فقط”.

وتابعت الغلاي، حديثها بالقول إن “تغيير ونقل سجل الأولاد غير المتزوجين من محافظة إلى أخرى تكون ضمن محل سكن الأب وفي حال وفاته يلتحقون بمحافظة سكن الأم”، مشيرة إلى أن “الناخب يستطيع تغيير أي معلومات في بطاقته البايومترية حتى أسمه الثلاثي، لكن لابد من قرار قضائي يتيح ذلك”.

وأردفت أن “المستمسكات المطلوبة لحذف الأسماء من سجل الناخبين نفسها الوثائق بالاضافة إلى شهادة وفاة على ان تقدم من أشخاص الدرجة الأولى”، مؤكدة أن “النازحين يسجلون في مخيمات النازحين حصراً باستثناء نازحي قضاء سنجار فيمكن تسجيلهم داخل وخارج المخيمات وفقاً لبيانات وزارة الهجرة والمهجرين”.

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