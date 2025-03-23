الرئيس بارزاني يشيد باحتفالات نوروز في كولن ويثني على الجالية الكوردية في الخارج

أشاد الرئيس مسعود بارزاني بالمشاركة الواسعة والحماسية للجالية الكوردية في احتفالات نوروز التي أقيمت في مدينة كولن الألمانية، في بيان اليوم الأحد، معتبراً ذلك دليلاً على قوة الجاليات الكوردية في الخارج وقدرتها على دعم القضية الكوردية في المحافل الدولية.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

من دواعي السعادة والسرور، مشاركة عدد كبير من المواطنين الكورد بحماسة لا مثيل لها في احتفالية نوروز التي أُقيمت بمدينة كولن الألمانية.

إن مشاركة هذا العدد الكبير من الكوردستانيين الأعزاء وأتباع نهج الكوردايتي والوطنية في هذا التجمع مؤشرٌ واضح على قدرة وحيوية الجاليات الكوردية في الخارج، وتثبت بأن أبناء شعبنا في خارج الوطن يمثلون قوة كبيرة مستعدة دائماً لدعم قضية شعب كوردستان المشروعة في المحافل الدولية وأمام الرأي العام العالمي.

وعلى الرغم من أن أيادٍ غير أمينة حاولت إثارة الفوضى والتخريب في احتفالية كولن وأرادت تحريف وتشويه رسالة تجمع نوروز الجماهيري في كولن خلال تغطيته، إلا أن الصوت الحقيقي للمشاركين أحبط هذه المحاولات التي باءت بالفشل، لتكون الغلبة والنجاح لطريق الولاء للوطن والانتماء الكوردستاني.

من هنا أشكر جميع المخلصين الكرام فرداً فرداً على مشاركتهم بهمّة كوردية فاعلة وبروح وطنية، ونقل رسالة السلام التي يتحلى بها شعبهم إلى العالم من خلال هذا التجمع المهيب، وأحييهم على ذلك، كما أتمنى لهم دوام الأفراح والمسرات وأن تطيب أعيادهم بكل خير.

تحية لكل المناضلين والمدافعين عن الحرية والمخلصين الكورد أينما كانوا في العالم.

مسعود بارزاني

23 آذار 2025

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية