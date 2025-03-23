مارس 24, 2025

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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مديرية كهرباء دهوك تبدأ تجريب مشروع ‘روناكي’ لتوفير الكهرباء 24 ساعة في مركز المدينة

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فى :أخبار عــامة
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مديرية كهرباء دهوك تبدأ تجريب مشروع ‘روناكي’ لتوفير الكهرباء 24 ساعة في مركز المدينة

أعلنت المديرية العامة لكهرباء محافظة دهوك عن بدء تنفيذ مشروع “روناكي”، حيث سيتم اليوم تجريبياً توفير الكهرباء لمركز مدينة دهوك على مدار 24 ساعة لمدة ثلاثة أيام.

وأوضحت المديرية أنه في المرحلة الأولى، بدءاً من الساعة الواحدة ظهر اليوم الأحد 23 آذار 2025، وحتى الأربعاء 26 آذار 2025، سيتم توفير الكهرباء الوطنية لجميع أحياء مركز مدينة دهوك على مدار 24 ساعة لاختبار الضغط على شبكة الكهرباء، وستستمر هذه العملية لمدة 72 ساعة.

كما أكدت المديرية أن هذا الاختبار المؤقت يهدف إلى تحديد النواقص والمشاكل في شبكة توزيع الكهرباء، التي تتم الإشراف عليها مباشرة من قبل وزارة الكهرباء.

وفي المراحل القادمة، سيتم توسيع المشروع ليشمل توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة للبلدات والقرى وإدارة زاخو المستقلة.

ويعد مشروع “روناكي” جزءاً من الجهود المبذولة في الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان لتطوير الخدمات في جميع أنحاء الإقليم، مع خطط لتمديد توفير الكهرباء 24 ساعة في كافة مناطق كوردستان بحلول نهاية عام 2026.

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