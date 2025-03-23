الفنان شفان برور: روجآفا على طريق التحرر وستؤثر على كامل كوردستان

يقول الفنان الكوردي المعروف شفان برور: “روجآفا تمضي الآن في طريق التحرر وسيكون لهذا تأثير على كل كوردستان”.

بعد الاحتفال بعيد نوروز في مدينة كولن الألمانية، والذي شارك فيه عشرات آلاف من كورد المهجر، تحدث الفنان شفان برور لمراسلة شبكة رووداو الإعلامية، آلا شالي.

وقال شفان برور: “أقمت الكثير من الحفلات الغنائية هنا (في كولن)، لكن هذا الحفل كان الأجمل بينها، كان مفعماً بالسعادة والأمل، لقد ارتفعت آمال الشعب الكوردي، ارتفعت المعنويات، وسيلغي الكورد الحدود، سيرفضون حدود الأعداء. منذ 100 عام تم عزل الشعب الكوردي عن بعضه البعض، لكن الشعب الكوردي لن يقبل بهذا بعد الآن، وهذا مبعث سرور كبير”.

وعن روجآفاي كوردستان واقتراب الأطراف من التفاوض مع دمشق، قال شفان برور: “إن روجآفاي كوردستان ماض على طريق التحرر وسيؤثر هذا على كل كوردستان. الكورد، سواء أكانوا مسلمين أم مسيحين أم إيزديين أم كاكائيين، مهما كانت ديانتهم فإن الأرض والحرية فوق كل اعتبار، فلا ينخدعنّ أحد باسم الدين”.

وأشار الفنان الكوردي المعروف إلى أن “العرب تستخدم الدين الإسلامي كوسيلة قومية ضدنا، ولو أنه كان للعرب أو الفرس أو الترك ضمير، لاحترموا الكورد. الكورد أيضاً مسلمون فلم يفعلون بهم هذا؟”.

ودعا شفان برور الشخصيات الدينية إلى اتخاذ قضية الأرض والحرية أولوية “لا يقولن الملالي الكورد، لم يحتفل الكورد بنوروز؟ لا، نوروز عيد عالمي، ومحبة، وربيع وتجدد، ولهذا فإنه مهم للشعب الكوردي، فلا يخدعن أحد أحداً”.

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