رئيس بلدية أنقرة يواجه إجراءات قانونية بسبب إساءته لعلم كوردستان

بسبب إساءة منصور ياواش، رئيس بلدية أنقرة الكبرى، لعلم كوردستان ووصفه بـ «قطعة قماش ممزقة»، قدم اتحاد محامي وان دعوى قانونية ضد ياواش، مؤكدين أن علم كوردستان معترف به حتى في تركيا.

في 22 آذار / مارس 2025، قدّم ياواش خطابًا أبدى فيه اعتراضه على احتفالات نوروز في تركيا، وطالب بالسماح للناس بالنزول إلى الشوارع لدعم أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المسجون، أسوة بالسماح بإقامة احتفالات نوروز.

وأشار ياواش إلى أن الحكومة تميّز بين فعاليات حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية، حيث يتم حظر جميع المظاهرات في إزمير، بينما يُسمح بالتجمعات والأنشطة لحزب العدالة والتنمية.

وقال ياواش: «أمس في إحدى المناطق الشرقية للبلاد، كان هذا العلم مرفوعًا، والذي أعتقد أنه مجرد قطعة قماش ممزقة. كما أن الشرطة كانت توزع الأقنعة على المشاركين في النشاط، ونحن ننتظر هنا أن تقوم قوات الأمن بتوزيع الأقنعة على الشباب أيضًا».

أثارت هذه التصريحات ردود فعل كبيرة في شمال كوردستان، مما دفع اتحاد محامي وان إلى تقديم دعوى قانونية ضد ياواش.

وجاء في بيان اتحاد محامي وان: «قدمنا شكوى ضد منصور ياواش في إسطنبول، حيث وصف احتفال نوروز في شرناخ بأنه جريمة. كما ندين موقفه غير المسؤول تجاه الكورد».

وأشاروا أيضًا إلى أن علم كوردستان لا يمثل أي مشكلة قانونية في تركيا، وأن المسؤولين الأتراك يقومون برفعه خلال استقبالهم لمسؤولي إقليم كوردستان.

الجدير بالذكر أن منصور ياواش، مرشح حزب الشعب الجمهوري، حصل على نسبة 69.43٪ من الأصوات في انتخابات البلديات في 31 مارس 2024، متفوقًا على مرشح حزب العدالة والتنمية.

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