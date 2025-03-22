سياحة رواندز: بيخال ستصبح منطقة سياحية متميزة على مستوى الشرق الأوسط

يقول مدير السياحة في رواندز بارێز يوسف إنه في إطار مشروع المخطط الرئيسي السياحي في سوران، سيتم إعادة تصميم بيخال وبنائها بشكل عصري، مشيراً إلى أن “بيخال ستصبح من أجمل المناطق على مستوى الشرق الأوسط”.



سنوياً ومع بداية الربيع، يزور عدد كبير من السياح المناطق السياحية في رواندز ضمن حدود إدارة سوران المستقلة.

حول الاستعدادات للموسم السياحي الجديد في حدود رواندز، صرح بارێز يوسف لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم السبت (22 آذار 2025): “أكملنا الاستعدادات وجاهزون لاستقبال السياح، ونتطلع إلى أن يزور منطقتنا أكبر عدد ممكن من السياح”، لافتاً إلى أن “حوالي 80% من سياحنا يأتون من جنوب ووسط العراق”.

فيما يتعلق بتوفر أماكن الإقامة للسياح، قال مدير سياحة رواندز: “يوجد 100 مكان إقامة في جبل كورك وحده، وفي (شنكل بانه) هناك 113 منزلاً وفيلا، كما أن هناك عدة فنادق وموتيلات أخرى داخل المدينة، وكذلك تتوفر المئات من الخيام السياحية في فصل الصيف حيث يمكن للناس الإقامة فيها”.

يذكر أن حكومة إقليم كوردستان بدأت في تنفيذ مشروع المخطط الرئيسي السياحي في سوران.

يشمل المشروع جبل برادوست وكورك وتلة بابشتيان، وفي هذا الإطار يتم نقل مياه نهر كاولۆكان إلى جبال برادوست وتلة بابشتيان.

يقع جزء من هذا المخطط الرئيسي داخل حدود قضاء رواندز. وفي هذا الصدد قال بارێز يوسف: “ستشهد خريطة بيخال تغييرات وسيتم بناؤها بطريقة حديثة، وسيستفيد سكان المنطقة منها”.

ونوّه الى أن “المخطط الرئيسي شامل للغاية، وستصبح المنطقة من أجمل المناطق على مستوى الشرق الأوسط، ويتم الإشراف على المخطط الرئيسي مباشرة من قبل مكتب رئيس الحكومة وتتقدم أعماله بسرعة ودقة”.

رواندز لديها العديد من الأماكن والمناطق السياحية، ولكن بسبب سوء الطرق، يقل إقبال الناس على بعضها، مثل وادي أكويان وفقيان وسكران.

كما قال مدير سياحة رواندز: “وادي أكويان لم يحظَ بالاهتمام اللازم”، ولكن “تم هذا العام اكساء الطريق بطول أربعة كيلومترات، وهذا سيسهل على الناس زيارته بشكل أكبر”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية