التغيرات المناخية تضغط وحكومة إقليم كوردستان تواجه بخطط استراتيجية

أكد مدير عام المياه والمجاري في إقليم كوردستان، آري أحمد قادر، أن التغيرات المناخية تركت آثاراً سلبية على الإقليم رغم الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة كوردستان لمواجهتها.

جاء ذلك في تصريح لموقع “كوردستان24” يوم السبت 22 آذار 2025، حيث أشار قادر إلى تحذيرات الأمم المتحدة من مخاطر ذوبان الجليد نتيجة الاحتباس الحراري.

مؤكداً أن كوردستان لم تكن بمنأى عن هذه الظواهر، التي انعكست في تفاقم الجفاف، وانخفاض معدلات الأمطار، وتدهور جودة المياه، إضافة إلى تراجع مستويات الأنهار والمياه الجوفية خلال العقود الأربعة الماضية.

وأوضح قادر أن التغيرات المناخية ليست العامل الوحيد المؤثر على موارد المياه.

مشيراً إلى أن تصريف مياه الصرف الصحي مباشرة في الأنهار وبناء السدود دون تخطيط كافٍ، فضلاً عن التوسع العمراني العشوائي، كلها عوامل أدت إلى تدهور نوعية المياه وخلل في التوازن البيئي.

رغم هذه التحديات، أكد قادر أن حكومة إقليم كوردستان تبذل جهوداً ملموسة لمواجهة الأزمة، مشيراً إلى مشروع إمدادات المياه الطارئة في أربيل، الذي وصلت نسبة إنجازه إلى 27%، ويعمل فيه آلاف العمال على مدار ثلاث ورديات يومياً.

كما أشار إلى إنجاز بناء ستة سدود جديدة والبدء بتنفيذ 45 بحيرة صناعية، تم الانتهاء من تسع منها حتى الآن.

واختتم قادر تصريحه بالتأكيد على أن مشروع إمدادات المياه الطارئة في أربيل، الذي وُضع حجر أساسه في 8 أيلول 2024 من قبل رئيس الحكومة مسرور بارزاني، سيؤمن المياه لأربيل لمدة 30 عاماً، مما يجعله أحد المشاريع الاستراتيجية في مسار التصدي لتحديات التغير المناخي في الإقليم.

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