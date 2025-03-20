رئيس الحكومة يبارك نوروز ويؤكد: نعمل لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء وخدمة شعب كوردستان

أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 20 آذار (مارس) 2025، تهنئة بمناسبة حلول عيد نوروز والسنة الكوردية الجديدة 2725، أعرب فيها عن تطلعه لتشكيل حكومة قوية وموحدة تضطلع بمسؤولية استكمال مسيرة الإصلاح والبناء. وفيما يلي نص التهنئة:

مع حلول عيد نوروز، وإشراقة السنة الكوردية الجديدة 2725، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى عموم الكوردستانيين، وأخص بالذكر البيشمركة البواسل وقوى الأمن الداخلي، وإلى عوائل شهدائنا الأبرار وذوي المؤنفلين الأكارم، مع أصدق التمنيات للجميع بدوام الأفراح والمسرّات والطمأنينة والهناء.

وإذ نستلهم عبق هذه الأيام البهيجة، نتوجه بخالص عبارات الشكر وعميق الامتنان إلى شعب كوردستان الوطني الصامد، الذي نستمد من إرادته القوية التفاؤل بغدٍ أفضل، آملين أن تتكلل مساعينا في تشكيل حكومة جديدة قوية وموحدة، لتستكمل مسيرة الإصلاح والبناء، وتمضي قُدماً في خدمة شعبنا بكل إخلاص وتفان، وتخطو ببلدنا نحو مزيد من الرقي والتقدم والازدهار.

نوروزكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير. حفظ الله كوردستان وشعبها.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية