اربيل وواشنطن متفقتان على ضرورة استئناف تصدير نفط كوردستان وإزالة المعوقات التي تعترض هذا المسار



رئيس الحكومة مسرور بارزاني استقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 20 آذار /مارس 2025، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق السفير دانيال روبنستين.

وتناول الاجتماع، الذي حضره القنصل العام الأمريكي لدى إقليم كوردستان ستيف بيتنر، بحث الإجراءات والخطوات والمباحثات الجارية بشأن تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة الإقليم.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة أن العملية تسير قُدماً على نحو جيد وإيجابي، مشيراً إلى التوصل لاتفاق بشأن برنامج عمل الحكومة.

وفي جزء آخر من المباحثات، جرى التشديد على أهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وتأمين حصة الإقليم من الموازنة العامة.

كما اتفق الجانبان على ضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، وإزالة كافة المعوقات التي تعترض هذا المسار.

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