الديمقراطي الكوردستاني: نوروز فرصة لإعادة تنظيم البيت الكوردي وتوحيد الخطاب السياسي

أشار المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، إلى عيد نوروز، بأنه فرصة لإعادة تنظيم البيت الكوردي وتوحيد الخطاب السياسي.

وقال الحزب خلال بيانه بمناسبة حلول عيد نوروز، “بمناسبة عيد نوروز القومي ورأس السنة الكوردية الجديدة، نتقدم بأحر التهاني لشعبنا الصامد، ونتقدم بتهانينا الخاصة لجميع الكورد المخلصين في كل مكان حول العالم، ونهنئ عوائل الشهداء الخالدين وكوردستان بأكملها وقوات البيشمركة الكوردستانية”.

ومضى في القول: “قدوم الربيع ونوروز هو محفز ومحرك لروح التحرر، إنه رمز للوحدة والوئام، وهو علامة على يوم جديد في كل كوردستان، لذلك نعتبر هذه المناسبة الشعبية فرصة لإعادة تنظيم البيت الكوردي والمزيد من التعاون وجمع القوى والأحزاب السياسية لتوحيد الخطاب السياسي ومحاولة حل المشكلات”.

وأضاف: “نأمل أن تعمل جميع الأطراف من الآن فصاعدا بقوة وبروح المسؤولية، وأن تكون المصالح الوطنية العليا من أولويات خطابنا السياسي لتسوية القضايا الحاسمة وتشكيل الحكومة العاشرة لإقليم كوردستان وحماية الكيان الشرعي للإقليم وإنجازاتنا”.

وتابع: “نحتفل اليوم أيضاً بذكرى الانتفاضة وتحرير مدينة كركوك قلب كوردستان، وفي هذه المناسبة نهنئ شعب كركوك”.

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