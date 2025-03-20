ترامب مهنئاً بعيد نوروز: يمثل مناسبة مبهجة تعلن قدوم الربيع وبداية السنة الجديدة

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة تهنئة بمناسبة عيد نوروز القومي الكوردي، عبر فيها عن أطيب التمنيات لجميع المحتفلين بهذه المناسبة في الولايات المتحدة وحول العالم.

وأشار ترامب في رسالته إلى أن نوروز يمثل مناسبة مبهجة تعلن قدوم فصل الربيع وبداية السنة الجديدة، مضيفًا أن هذا التقليد العريق يمنح فرصة للتأمل في بركات العام الماضي والاستعداد لفصل جديد بروح من التفاؤل والأمل.

واختتم الرئيس الأميركي رسالته بتقديم تمنياته للمحتفلين بقضاء عطلة سعيدة، معبرًا عن أمله في أن يحمل هذا العيد السلام والازدهار للجميع.

ويحتفل حوالي 300 مليون شخص من شعوب الشرق الأوسط وشرق آسيا على رأسهم الكورد ، في 21 آذار/ مارس من كل عام بعيد نوروز، الذي يعني في اللغتين، الكوردية والفارسية “اليوم الجديد”، ويعتبر بداية عام جديد لدى الكورد والفرس ايضاً.

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