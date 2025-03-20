أربيل تشهد تنفيذ مشروع ضخم لشبكة مياه بطول 411 كيلومتراً

يشهد مشروع تركيب وتوزيع شبكات المياه الداخلية في أربيل تقدماً ملحوظاً، حيث يتم ربط الخطوط الفرعية بالشبكات الرئيسية ضمن مشروع الاستجابة السريعة لإيصال المياه إلى المدينة.

يعد هذا المشروع من أهم المشاريع الاستراتيجية لحكومة إقليم كردستان لتحسين نظام توزيع المياه وتوفير مياه نظيفة لسكان أربيل. يمتد بطول 411 كيلومترًا وتبلغ ميزانيته نحو 25 مليار دينار، بناءً على توجيهات رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وُضع حجر الأساس للمشروع في 20 فبراير 2025 من قبل وزير البلديات والسياحة ساسان عوني ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، ويغطي نطاق البلديات الست في المدينة وعدداً من البلديات المحيطة بها.

وأكد الوزير عوني خلال المراسم أن المشروع يعد من إنجازات الحكومة التاسعة، مشيراً إلى أن اكتماله سيسهم في إغلاق أكثر من 1000 بئر لمياه الشرب في أربيل ومحيطها، وسيخدم أكثر من 248 ألف منزل، من بينهم 63 ألف مشترك من خارج المدينة.

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