الرئيس بارزاني والسفير الإيطالي يبحثان اخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، السفير الإيطالي لدى العراق، نيكولو فونتانا.

وخلال اللقاء الذي حضره القنصل العام الإيطالي في أربيل، توماسو سانسوني، تمت مناقشة آخر المستجدات والتغيرات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى الأوضاع في سوريا، واتفاق الأطراف الكوردية مع الحكومة السورية الجديدة.

كما تم تسليط الضوء على عملية السلام في تركيا، حيث أعرب السفير الإيطالي عن تثمينه عالياً لدور الرئيس بارزاني في المساعدة على التوصل إلى الحلول السلمية والحوار في تركيا.

كما بحث اللقاء خطوات تشكيل الكابينة الحكومية العاشرة في إقليم كوردستان، والانتخابات القادمة لمجلس النواب العراقي المقررة في الخريف المقبل.

وشكّلت مخاطر عودة الإرهاب مجدداً في المنطقة محوراً آخر للقاء.

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