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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أمن كردستان يضبط 82 كغم من المخدرات و1170 كغم من “الكبتاغون”

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فى :أخبار عــامة
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أمن كردستان يضبط 82 كغم من المخدرات و1170 كغم من “الكبتاغون”

أعلنت مديرية الأمن العامة في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، عن ضبط 82 كيلوغرامًا من المواد المخدرة وأكثر من طن (1170 كغم) من حبوب الكبتاغون خلال الأسبوعين الماضيين، في إطار حملة مكافحة تجارة المخدرات.

وقال الضابط في مديرية مكافحة المخدرات بالإقليم أركان عمر، خلال مؤتمر صحفي، إن “القوات الأمنية ألقت القبض على 16 متهماً، وصادرت الكميات المذكورة من المخدرات التي كانت بحوزتهم”.

وأكد عمر أن “العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة”، مشدّدًا على أن “الآسايش ستواصل جهودها لتجفيف منابع تجارة المخدرات التي تهدد أمن المجتمع”.

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