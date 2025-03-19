“الشال وشپك”.. أيقونة كوردية بين الأزياء الشعبية العالمية

يُعد “الشال وشپك” من الأزياء الكوردية التقليدية المميزة، تصنع بألوان وأقمشة متنوعة، ويتراوح سعرهما بين 150 و1500 دولار، حيث يُنسج القماش يدويًا من صوف الماعز، مما يجعله خيارًا مفضّلًا لدى كبار السن.

تُنتج مدينة (آكري- عقرة) 12 نوعًا مختلفًا من الأزياء الكوردية التقليدية، من بينها: بەکر بەگی، شرنەخی، پشت پەر، سێفکی، ئارامی، مەرمەری، کەرانی، تەختە بنەڤشی، پوشەکی، شەکەری، رەش و سپی، وگورگەیی.

يُعد الشال والشبك الزي الرجالي الكوردي الوحيد الذي يُصنّف كوردياً 100%، حيث يتم نسجه يدويًا على أيدي مصممين كورد.

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