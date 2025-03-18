كوردستان تستعد للاحتفال بعيدي نوروز والفطر المبارك بخطة سياحية متكاملة

أعلنت هيئة السياحة في إقليم كوردستان استعدادها للاحتفال بعيد نوروز والفطر المبارك في جميع مدن وبلدات الإقليم، مع وضع خطة شاملة لضمان توفير تجربة مميزة للزوار.

صرّح المتحدث باسم وزارة السياحة، إبراهيم عبد المجيد، لموقع “كوردستان 24” يوم الثلاثاء، 18 آذار 2025، بأن الوزارة تعمل بالتعاون مع إداراتها العامة في المحافظات والدوائر المستقلة للاستعداد للاحتفالين، اللذين يتزامنان هذا العام ضمن فترة زمنية قريبة تمتد لنحو ثمانية أيام. وأكد أن الهدف هو توفير أجواء مريحة تسهم في تعزيز تجربة الزائر عند قدومه إلى كوردستان.

وأشار عبد المجيد إلى أن تزامن عيد نوروز مع عيد الفطر المبارك أثر على أعداد الزوار القادمين من جنوب ووسط العراق، نظراً لالتزام معظم الشعب العراقي وأهالي كوردستان بالواجبات الدينية خلال الشهر الفضيل، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أعداد المسافرين من تلك المناطق.

أما بالنسبة للزوار من الدول الأوروبية، فقد أكد المتحدث بأسم هيئة السياحة أن تأثير نوروز وشهر رمضان على حركة السياحة الأوروبية كان محدوداً، حيث استمر توافد السياح الأجانب إلى كوردستان بشكل طبيعي.

وسلط عبد المجيد الضوء على مدينة “أكري” عقرة، التي تُعرف بأنها العاصمة الاحتفالية بعيد نوروز، والتي شهدت سنوياً توافداً كبيراً من الزوار الأجانب للمشاركة في فعاليات العيد.

في إطار هذه الاستعدادات، شُكّلت عدة لجان لتلبية مختلف الاحتياجات، من أبرزها اللجان المعنية بحماية الأسواق بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بهدف تقديم صورة مشرقة عن كوردستان. كما خُصّصت لجان لمراقبة الأسعار وضمان جودة الخدمات المقدمة، لا سيما في المواقع السياحية.

وأوضح عبدالمجيد أن المكاتب السياحية استعدت بالكامل لاستقبال الزوار، مع توفير خطوط ساخنة في جميع الدوائر المستقلة والمحافظات لتقديم الدعم عند الحاجة، إلى جانب إنشاء مراكز معلومات لتوجيه السياح ومساعدتهم.

وختم عبد المجيد تصريحه بالتأكيد على أن “هذا العام هو عام السياحة، وليس مجرد عام للزوار”، في إشارة إلى طموحات الوزارة بتعزيز مكانة كوردستان كوجهة سياحية بارزة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية