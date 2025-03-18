عقرة.. فرق متطوعة تتأهب لاحتفالات نوروز وتوقعات بحضور 50 ألف سائح

تستعد مدينة عقرة لاستقبال احتفالات عيد نوروز بروح من التكاتف والعمل التطوعي، حيث تشارك ثماني مجموعات تضم أكثر من ألف متطوع في التحضيرات.

منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، يشارك “هژار” في صناعة حزم نار نوروز، وقد قام بتأسيس مجموعة متطوعة باسم “قلعة عقرة” تضم حوالي 150 شخصاً، وبالتعاون مع مجموعة “بارزان” المتطوعة الأخرى، يستعدون هذا العام لتجهيز 450 حزمة.

يقول المتطوع هژار شعبان، لشبكة رووداو الإعلامية: “في كل عام، نرى إقبالاً كبيراً من الناس، وهذا يعطينا حافزاً أكبر لزيادة عدد الحزم التي نعدها كل عام، وأن نظهر عقرة بأكملها بأننا نحتفل بنوروز”.

أما پیرس فرات، المشرف على مجموعة بارزان، ذكر لرووداو: “قمنا بتجهيز علم بطول 100 متر وعرض 10 أمتار، والحزم جاهزة أيضاً، ونحن نصنعها يومياً ونستعد”.

منذ أكثر من شهر، بدأت الاستعدادات لكرنفال نوروز في عقرة، حيث تم تمهيد طريق جديد إلى قمة جبل “گري”، ومن المقرر أن يحضر رئيس حكومة إقليم كوردستان والسفراء والقناصل من مختلف البلدان الاحتفالات على قمة الجبل.

بدورها، تشرف إدارة القضاء على المجموعات المتطوعة وتعمل معها جنباً إلى جنب للاستعداد لنوروز مميز هذا العام.

وبهذا الصدد قال قائممقام عقرة، دلاور بوزو، لرووداو: “كما في كل عام، سيتم الاحتفال بنوروز هذا العام، ولكن بطريقة مختلفة وبضيوف مختلفين من القناصل العامين لجميع البلدان. مجموعاتنا المتطوعة مستعدة، وهناك ثماني مجموعات متطوعة تعمل ليلًا ونهاراً”.

في 20 آذار، سيتم إشعال النيران على قلعة عقرة القديمة وجبل “توبا” و “تيشي”، ورفع الحزم النارية، وسط توقعات بأن يزور عقرة أكثر من 50 ألف سائح محلي وأجنبي لمشاهدة احتفالات نوروز.

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